お笑いタレント宮川大輔（53）が、11日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後2・00）にゲスト出演し、海外ロケでの食にまつわるエピソードを明かした。日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」で、世界各地を巡っている宮川。今まで訪れた国は「50…」と話し、驚かせた。体調を崩すことはあまりなく、「ビビらんと生ガキとか全然、食べられる」とも明かした。ロケでの印象的な思い出も語った。「アフリカ系