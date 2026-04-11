俳優でモデルの中山咲月（27）が11日、都内で初写真集「変化」（玄光社）の発売記念会見を行った。「強さ」をテーマにした初写真集。描いたのは外見的な力強さではなく、芯の強さなど内面的な部分。「想像以上に満足いく内容で、100点満点以上の出来栄え」とアピールした。タイトルは自身で命名。「誰よりも変化している人間だと思っている。20歳でフォトエッセーを出させてもらったことより変化しているし、今回の作品の中