「日本ハム−ソフトバンク」（１１日、エスコンフィールド）ソフトバンクの柳田が周囲を騒然とさせる一発を放った。１点を追う四回無死。フルカウントから伊藤が投じた真ん中高めの１４９キロに少し遅れてスイング。スイング後は逆方向に飛んだ打球がファウルと思ったのか走り出さなかったが、方向を見て駆け出した。打球は右打者が引っ張ったような大きな弧を描き、左翼ポール際へ着弾する同点ソロとなった。打たれた伊藤