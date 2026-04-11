女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026Apr」を行った。ワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥はHATE軍のフキガンです★、吏南、琉悪夏、刀羅ナツコ、小波、稲葉あずさと組んで天咲光由、AZM、さくらあや、水森由菜、安納サオリ、なつぽい、玖麗さやか組と14人タッグで激突した。試合はいきなり場外戦でスタートした。沙弥様がペットボトルを玖麗に投げつけ、鉄柱攻撃。リング