「ドジャース８−７レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースが７本塁打が飛び交う空中戦を制して劇的な今季初のサヨナラ勝ち。大谷翔平は五回の３打席目に右前打を放ち、２００９年のイチローを超え、日本選手のメジャー最長となる４４試合連続出塁を記録した。ドジャースの球団広報によると、球団歴代５位タイとなった。ロバーツ監督は「素晴らしい。四球も取れているし、ヒットも出ている。でも、正直まだ本調子