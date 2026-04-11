◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１０節水戸１―１（ＰＫ３―２）千葉（１１日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１水戸はアウェーで千葉と対戦しＰＫ戦の末に下した。水戸のホームで行われた前回対戦では１―１の末に水戸がＰＫ戦を制している。ホームでやり返したい千葉は前節から先発メンバーを２人入れ替え、ＤＦ鈴木大輔とＤＦ日高大が先発復帰した。水戸は前節退場したＤＦダニーロに変わってＤＦフォファナが５試合ぶりの先