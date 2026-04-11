４月１１日の中山９Ｒ・山藤賞（３歳１勝クラス、芝２０００メートル＝７頭立て）は、２番人気のチャリングクロス（牡、美浦・奥村武厩舎、父キタサンブラック）が、３戦ぶりの白星でオープン入りを決めた。昨年の日本ダービー、先週の大阪杯を制したクロワデュノールの全弟という血統馬。勝ち時計は２分１秒２（良）。ゆっくりとしたスタートでも二の脚がつき、最初の１コーナーでは３番手に取りついた。道中は１番人気のコッ