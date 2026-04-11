WBC世界バンタム級挑戦者決定戦ボクシングのWBC世界バンタム級2位の那須川天心（帝拳）が11日、東京・両国国技館で、同級挑戦者決定戦に臨み、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）と対戦する。再起戦に先立ち、会場では2025年の「M-1グランプリ」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」がリング上で漫才を披露する。たくろうは、M-1グランプリの決勝ファーストラウンドでボクシングのリングアナ