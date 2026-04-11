モデルでタレントのアンミカが１１日までにＳＮＳを更新。歌手の相川七瀬との２ショットを披露した。アンミカはインスタグラムに「地元も近くて、会うと深い話であっという間に時間が経ってしまう友相川七瀬ちゃん今回も時間が経つのが早すぎた〜！！！」と記すと、相川と寄り添い笑顔を見せるショットをアップ。「今回は黒のナポレオンジャケットにデニムスタイルで。お互いに黒ジャケット姿、選ぶ服のエネルギーも近かっ