GENICの全国ホールツアー＜GENIC LIVE TOUR 2026 -TIMES-＞が4月10日（金）グランキューブ大阪 メインホールにて幕を開けた。今回発表されたツアーのテーマは「TIMES」(読み：タイムズ)。これまでのGENICのツアーの中でも今作は特にコンセプチュアルなテーマとなっており、昨年の武道館公演を経てGENImin（ファンの呼称）から受け取った「輝石」が悪の組織に盗まれ、しかも輝石を探すGENICの7人は無実の罪を着せられ投獄されてしま