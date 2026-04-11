9回登板のディアスが3失点、試合は一時振り出しに米大リーグのドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に8-7でサヨナラ勝ちした。同点の9回2死から、マックス・マンシー内野手が右翼席へこの試合3本目となる本塁打を放り込み勝負を決めた。一方で7-4とリードした9回に登板した守護神エドウィン・ディアス投手が3失点。ただデーブ・ロバーツ監督は試合後「心配していないよ」と口にした。なぜか。試