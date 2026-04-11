◆パ・リーグ楽天―オリックス（１１日・楽天モバイルパーク）オリックス・九里亜蓮投手が３回２／３を９安打５失点で降板した。初回、先頭の小郷に中前へ運ばれると、小深田に犠打を決められ１死二塁とされる。続く辰己に四球を与えた間に二塁走者・小郷に三盗を決められ、１死一、三塁とピンチ拡大。黒川の二ゴロの間に先制点を許した。３回は２死から辰己、黒川の連打で一、三塁。続く村林、鈴木大に連続で適時打を浴び、