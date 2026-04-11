昨年9月に双子の男児を出産したタレントの中川翔子が9日、「インスタのママ友のみなさま」とメッセージを送った。 【写真】白米パワーで母乳が増えた！双子の子育てに奮闘中！ 中川はインスタグラムに「おっぱいはいつまであげてましたか、、？絵日記に描いたのですがなるべく長くあげたいけど噛み付くようになり量も減ってきて悲しくなってきました」と現在の悩みをつづった。 中川は「もともと双子の