◇明治安田J1百年構想リーグ第10節千葉1―1（PK2―3）水戸（2026年4月11日フクアリ）明治安田J1百年構想リーグは各地で8試合が行われ、東地区の千葉はホームで水戸に1―1のPK戦の末に2―3で敗戦。J1で08年シーズン以来18年ぶりの連勝を逃した。前半アディショナルタイムに右CKからMFマテウス・レイリアに決められて先制を許したが、後半27分に途中出場のMF安井が鮮やかな右足ミドルシュートを決めて同点。PK戦では1人