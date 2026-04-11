西武・外崎修汰内野手が11日、腰痛のために出場選手登録を抹消された。前日10日のロッテ戦（県営大宮）では試合前の練習には参加も、試合ではベンチ入りメンバーを外れていた。代わって佐藤太陽内野手（23）が今季初の1軍昇格。2月の春季キャンプで左脇腹を肉離れした影響で調整が遅れていたが「レギュラーを取るつもりでやっていきたい。目立てるくらいやっていきたいです」と意気込んだ。また、エマニュエル・ラミレス投