タレントの福田彩乃（37）が11日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。長男の入園式参列を報告した。福田は「今日は長男の入園式でした自分がこんなにドキドキする日がくるなんて笑名前呼ばれて少し食い気味で返事してて緊張もやる気も感じました」と報告。夫とそろってネイビーのセレモニースーツに身を包み、長男と手をつなぐ3ショットを披露した。福田は長澤まさみ、吉高由里子らのものまねで大ブレーク。プ