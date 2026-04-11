タレントの北斗晶が10日、自身のアメブロを更新。自宅に飾った「五月人形」を公開し、反響を呼んでいる。【映像】北斗晶、初孫の顔出しショット北斗は「我が家は今年も、パパが息子達の健康を願い五月人形を飾ってくれました〜!!」と報告。「梅田鈴にイタズラされないように囲わなきゃいけないのが少し残念ですが」と、愛犬たちへの対策をしていることを説明し、自宅に飾られた五月人形を披露した。続けて「順番で胃腸炎にな