尼崎JR脱線事故現場近くの畑に浮かぶ「生」の文字＝11日午前11時6分、兵庫県尼崎市（共同通信社ヘリから）2005年に兵庫県尼崎市で乗客ら107人が死亡した尼崎JR脱線事故から25日で21年となるのを前に、現場近くの畑にダイコンの白い花などでかたどった「生」の文字が浮かんだ。花文字は縦横約10メートル。育てた萩本啓文さん（72）は「新しい事故は起きる。絶えず警鐘を鳴らさなくてはいけない。その契機になれば」と思いを語った