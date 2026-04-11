ベッドメイキングにこだわるコーギーが、SNSで話題となっている。【映像】ベッドメイキングする様子自分の寝床にやってきたコーギーのモネちゃん（2歳）。ただ、たくさんのぬいぐるみが積まれているので寝る場所がなさそうだ。すると、モネちゃん、ぬいぐるみの中に突っ込んでいく。1つ、2つと、ぬいぐるみが押し出されていき、なんとか寝るスペースを確保できた。この投稿には、「最近