FANTASTICS瀬口黎弥（30）が11日、都内で自身2作目の写真集「Lei」（幻冬舎）刊行記念イベントを開催した。幻冬舎とLDHによる、FANTASTICSの書籍を9カ月連続刊行するプロジェクトの第2弾。30歳を目前に控えたタイミングで、自身の原点を見つめ直すため訪れたハワイで撮影を敢行。「大テーマはありのままの黎弥を出す。作っていない、ありのままの瀬口黎弥を出した」と納得の1冊となった。メンバーにはまだ見せておらず、「メンバー