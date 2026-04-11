150系クラウンパトカーも山梨県警察の公式SNSアカウントが2枚の夜桜をバックにしたパトカーの写真とともに、ドライバーへの注意喚起の投稿を行いました。投稿翌日時点でXでは4万表示を超えるなど、一部で反響を呼んでいる模様です。【写真】えっ…これが「あまりに映えすぎる激レアパトカー」驚愕の全貌です投稿された写真に写っているのは、1999年度配備の「150系クラウンパトカー」と、現行型トヨタ「シエンタ」の警ら用パト