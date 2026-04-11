留学のために荷造りをしていたら、ワンコがキャリーケースに近づいて…？ワンコの尊い行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で438万回再生を突破。「めっちゃ可愛い」「自分のベッドみたいにw」「連れていきましょう！」といった声が寄せられています。 【動画：留学することになった娘→荷造りをしていたら、犬が…あまりにも尊い行動】 留学の荷造りをしていたら… TikTokアカウント「minsafuroom」に投稿さ