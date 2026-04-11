自然災害に対する防災意識を高めようと、災害時の炊き出し訓練が岡山市中区で開かれました。 【写真を見る】防災を身近に感じてもらい意識を高めてもらう炊き出し予行演習「ふるまいもちつき大会」【岡山】 炊き出しのもちつきです。 このイベントは、災害発生時、ガスなどのライフラインが途絶えた際に、薪やかまどを使って火おこしや炊き出しをする予行演習になればと、地域の防災に取り組むグループが企画したものです