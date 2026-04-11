JIJIMが、デジタルシングル「ネバーエンド」を4月17日に配信リリースする。 （関連：JIJIM、初のワンマンライブ――原点・山梨で鳴らした音楽の本質『カンカ ノ カンカ ツアー』初日レポ） 本作は、自主レーベル Kilim recordから前作『化色 - KESHIKI -』以来約4カ月ぶりとなるシングル。4月10日に開催された自身の企画イベント『Bon Voyage!!! trip3』にてリリースが告知された