フランクフルトに所属する神代慶人が今季３点目を決めた。現地４月10日に開催されたヘッセンリーガ（ドイツ５部相当）のマルブルク戦（３−１）にフランクフルトのセカンドチームの一員として先発すると、２−１で迎えた83分にファーサイドで右CKに反応。強烈なダイレクトボレーを突き刺してみせた。クラブ公式サイトはこのゴールを「夢のゴールだ」「コーナーキックからケイトのスーパーボレー」などと伝え、「空中でボール