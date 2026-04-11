チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、アルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスは謝罪したものの、マンチェスター・シティ戦を欠場することを明言した。10日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。E・フェルナンデスは先日、来季もチェルシーに残留するのかと聞かれた際に、「それはわからない。今は目の前の試合に集中している。その後にはワールドカップもあるし、それからどうなるかは見ていこう」とコメントし