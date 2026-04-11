ジェフユナイテッド千葉は４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節で、水戸ホーリーホックとホームで対戦した。 ０−１のビハインドで迎えた75分、衝撃の同点弾が生まれる。スコアラーは３分前に前貴之に代わって投入された安井拓也だ。河野貴志の縦パスを敵陣中央で呉屋大翔がワンタッチで落とす。これを安井がワントラップし、ペナルティエリア外から右足一閃。ゴール右上に突き刺した。27歳のMFは第