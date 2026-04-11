元AKB48でタレントの高橋みなみさんは4月10日、自身のInstagramを更新。誕生日のコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。【写真】高橋みなみ、デコルテ際立つ誕生日コーデ披露！「デニム姿もすてき」高橋さんは「誕生日はこんな感じのコーディネートでした」とつづり、6枚の写真を投稿。フリルが印象的な白いブラウスにデニムを合わせたコーディネートを披露しました。デコルテやほっそりとした腕が際立っていて美しい印象で