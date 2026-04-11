男性ユニット「FANTASTICS」の瀬口黎弥（30）が11日、都内で写真集「Lei」（幻冬舎）の発売記念会見を行った。惜しみなく披露した肉体美はChatGPTと作り上げたものであることを明かした。メンバーが9カ月連続で書籍を発売する大型企画の第2弾。ありのままを表現できる場として米ハワイで撮影を敢行した自身2冊目の写真集。今月1日に発売され、9日発表のオリコン週間ランキング写真集部門で1位に輝いた。肉体美を作り上げた相