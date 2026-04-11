劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」（蓮井隆弘監督）の公開記念舞台あいさつが11日、都内で行われた。江戸川コナン役の高山みなみ、毛利小五郎役の小山力也、萩原千速役の沢城みゆき、横溝重悟役の大塚明夫、萩原研二役の三木眞一郎の声優陣、ゲスト声優として出演した大前一暁役の横浜流星、舘沖みなと役の畑芽育の俳優陣、蓮井監督が参加した。司会を務めた日本テレビ徳島えりかアナウンサーから「キーパーソン」と、今