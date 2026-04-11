大谷翔平投手（３１）の「ボッタクリカップ」で物議を醸したドジャースが本拠地球場でまたまた新商品を投入した。１０日（日本時間１１日）、ドジャースはレンジャース戦（ドジャー・スタジアム）にマンシーのサヨナラ弾で８―７で勝利。そんななか地元「カリフォルニアポスト」紙は「ドジャースの新しいクーラーカップの価格設定にファンは不満を抱いている」との記事を配信した。記事は「ドジャース対レンジャーズの試合中