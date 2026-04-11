佐久間大介が語る『キルアオ』への作品愛 TVアニメ『キルアオ』が、4月11日(土)よりテレ東系列で放送開始される。藤巻忠俊による同名漫画を原作とする本作は、伝説の殺し屋・大狼十三が中学生の姿となり、学園生活に身を置くことになる"青春やり直し系"アクションコメディ。殺し屋としての緊張感と、学生生活ならではの可笑しみが交錯する独自の世界観で、アニメ化発表時から大きな注目を集めてきた。そんなTVアニメ『キルア