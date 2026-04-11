◆米大リーグドジャース８Ｘ―７レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、日本人選手としてはメジャー最長記録となる４４試合連続出塁を記録した。１点を追う５回１死一塁の第３打席で右前打を放ち、０９年イチロー（マリナーズ）の記録を更新した。大谷は昨年８月２