◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１１日・横浜）ＤｅＮＡのドラフト３位ルーキー・宮下朝陽内野手（東洋大）が、３回にプロ初安打を放った。インフルエンザ感染で特例抹消されたビシエド、梶原に代わり、勝又とともに代替選手として出場選手登録された宮下は「６番・三塁」でスタメン出場。２回の第１打席は空振り三振に終わったが、３回に佐野の逆転打などで３点を奪った直後の２死一塁で巡ってきた第２打席で、広島・