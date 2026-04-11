元バレリーナで俳優の草刈民代が10日、自身のインスタグラムを更新。「姪の奈津子の結婚式がありました」と報告し、着物コーデで出席した式の家族ショットを“顔出し”で披露した。【写真】「美男美女」「お着物がまた素敵ですね」姪っ子夫婦との“顔出し”記念ショットを披露した草刈民代「人は生まれた時から、いろんな節目でお祝いをしていきますが、結婚式というのは『子』という立場で祝う、締めくくりのようなものなのか