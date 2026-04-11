NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。西武は外崎修汰選手とラミレス投手を抹消し、佐藤太陽選手を登録しました。外崎選手は前日10日のロッテ戦でベンチ入りとなるも出場はなし。開幕を1軍で迎え、ここまでは9試合の出場で1本塁打含む打率.200をマークしていました。同じく抹消となった2年目のラミレス投手は、ここまで4試合に登板。無失点ピッチングを続けていたものの、直近登板となった9日のソフトバンク戦では7回2アウトから