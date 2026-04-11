インタビューに答えるサントリーの西田英一郎社長サントリーの社長に1月就任した西田英一郎氏（60）が11日までに共同通信のインタビューに応じた。10月の酒税改正に伴う「第三のビール『金麦』のビール化が一番大きなテーマだ」と述べ、競争激化が予想される中、ビールの中では手頃な価格帯を武器に成長を目指す考えを示した。10月の酒税改正でビール類の酒税が統一され、第三のビールの税率が上がる一方、ビールは下がる。価