サンズ戦で競り合うレーカーズの八村塁＝10日、ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは10日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのサンズ戦に先発し、30分47秒の出場で13得点、2リバウンド、3アシストだった。試合は101―73で勝ち、52勝29敗。チームは西カンファレンス4位以上が確定し、プレーオフを本拠地で始めることが決まった。ブルズとツーウエー契約を結