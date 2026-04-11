西武は11日、今季限りで現役を引退する栗山巧外野手（42）のファイナルシーズンをファンとともに歩むプロジェクト「PR1DESERIES」を開催した。12日までの2日間で、栗山のプロ人生の軌跡をたどる特別展示では、ユニホームやバット、パネル、年表などが展示され、ファンは入場のために長い行列をつくった。また、先着1万5000人には「週刊ベースボール栗山巧特別号」が無料配布された。栗山自身はベルーナドームに隣接す