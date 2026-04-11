俳優の小手伸也（52）が11日、Xを更新。同日に結婚を発表した俳優中島裕翔（32）と女優新木優子（32）を祝福した。小手は「#中島裕翔くん#新木優子さん、この度はご結婚おめでとうございます二人を知る友人として、このニュースは喜ばしい限りです」と2人の結婚を祝った。続けて「…え?いつ知ったか？今日のニュースですよ。僕はこーゆー報告を事前にされるタイプの人望が皆無なんです!!」と自虐気味に訴えた。