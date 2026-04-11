画家としても活動しているタレントの木梨憲武さんの世界観に触れられる作品展が、岡山市北区で始まりました。 【写真を見る】「触って壊すと怒られるけどギリギリの境で楽しんでほしい」きょうから始まった木梨憲武展【岡山】 （木梨憲武さん）「いろいろ触ったり、静かに、壊すと怒られちゃったりするので、ギリギリの境でみなさん楽しく遊んでいただきたい」 きょう（11日）から始まった「『木梨憲武展－TOUCH』SERENDI