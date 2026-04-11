私はマリ（38歳）。夫（40歳）と、保育園児の子どもたちとの4人家族です。私たちが暮らしているのは地方都市の郊外で、生活するには車が必須です。そんなある日、母（72歳）が免許返納を考えていると言い出しました。なんでも兄夫婦に勧められたそうです。ただフルタイム共働きの毎日は、母に子どもの送迎をしてもらわないと回らないときだってあります。母の運転になにも問題はないし、免許返納なんてはるか先の話だと思っていま