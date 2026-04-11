＜YANMAR HANASAKA Ladies最終日◇11日◇琵琶湖カントリー倶楽部 栗東・琵琶湖コース（滋賀県）◇6440ヤード・パー71＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアー開幕戦の最終ラウンドが終了した。第2日目が悪天候で中止となり、36ホール短縮で行われた。【写真】「勝手に飛ぶし上がる」大須賀はロイコレ3本体制単独トップで出た146センチの小兵・大須賀望が2バーディ・3ボギーの「72」をマーク。トータル1アンダーで逃げ切り、3年ぶ