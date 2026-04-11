＜東建ホームメイトカップ3日目◇11日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞大会2日目は中止となるほどの悪天候から一転、雲一つない快晴に恵まれた大会3日目。しかし、コースには強風が吹き荒れ、選手たちを翻弄した。そんな中、「よく凌げたな」と振り返った池村寛世が「67」で回り、トータル5アンダー。優勝戦線へと浮上した。【実物写真】ツアーバンで見つけたツアー支給のスリーブ「数えき