＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン2日目◇11日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞ここまで5試合に出場し、「台湾ホンハイレディース」での1勝を含むすべての試合でトップ10入りを果たしてきた菅楓華だが、今季初の予選落ちが濃厚となった。【写真】心中はいかに笑顔でホールアウトする菅楓華1アンダー・35位タイから出たラウンド。だが、スタート直後の2番で目玉からバンカー内に出すだけの状況も