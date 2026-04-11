旅客船や貨物船など船の安全性を検査する専門職員の確保に国土交通省が苦戦している。近年は定期採用で集まらず、中途で補う状況が続く。政府は大型船の増産を打ち出しており、今後、検査体制をどう維持していくかが課題になりそうだ。（池田寛樹）１か月以上カン、カン、カン。長崎県・壱岐島（壱岐市）の造船所に甲高い音が響いた。国交省九州運輸局の海事技術専門官・中村爽太郎さん（２４）が、陸揚げされた、飼料用穀物