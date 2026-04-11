タレントの辻希美が9日、自身のアメブロを更新。睡眠不足の中で作った長男・青空（せいあ）さんのお弁当を公開した。【映像】辻希美、睡眠不足で作ったお弁当8日に更新したブログでは、「今日から毎朝お弁当生活が始まりました。毎日のお弁当作りは慣れるのか不安ですが、今日も夜中夢が1時間半おきに泣いてたから寝不足のまま朝になりお弁当準備。ぅん…不安からのスタートです が…頑張ります!!!!!!!!」とつづり、高校生にな