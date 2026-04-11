歌手和田アキ子（76）が11日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にパーソナリティーとして生出演。25日の同番組に元NHKのジャーナリスト池上彰氏がゲストで初登場することを告知し「いろんなことを聞きたい」と大喜びした。CM明けでアシスタント垣花正が「池上彰さんが『いいかげんに1000回』にやってくる。池上さん、教えてスペシャル」と番組告知を打つと和田が「いいねー、いい