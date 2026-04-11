北京の天安門広場に掲げられた中国とイランの国旗＝2023年2月14日/Thomas Peter/Reuters/File（CNN）米国の諜報（ちょうほう）では、中国が数週間以内にイランへ新たな防空システムを供与する準備を進めていることが示されている。最近の情報評価に詳しい関係者3人が明らかにした。中国政府はイランと米国の間で今週成立した停戦合意の仲介に関与したとしており、これを踏まえると兵器供与は挑発的な動きといえる。トランプ米大統