漫才コンビ「トミーズ」雅（66）が11日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。SNSで話題となった「不審者情報」について言及した。番組では、東京都中央区が発信した「帰宅中の女子高校生を見てウインクした男性がいる」という不審者情報がSNSで「何の法律に違反するんだ」などと議論を呼んだという話題を取り上げた。アキナの秋山賢太（42）は「怖いですよね。（男性が）ウインクしたつもりじゃ